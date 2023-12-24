Нейт Менесс снялся с боя с Максумом

Казахстанский боец UFC Азат Максум остался без соперника. Американец Нейт Менесс снялся с поединка из-за травмы.

Стоит отметить, что Менесс должен был провести бой с другим казахстанцем Жалгасом Жумагуловым, однако также из-за травмы отказался от поединка.

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

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