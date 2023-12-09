Азат Максум получил второй бой в UFC

Соперником непобежденного Азата (17-0) станет американец Нейт Мэнесс (15-3). Бой пройдет 3 февраля

Мэнесс в UFC идет с рекордом 4:2, весной 2023 года он должен был подраться с другим казахстанцем – Жалгасом Жумагуловым, однако снялся с боя из-за травмы.

Максум дебютировал в UFC в 2023 году, выиграв решением у Тайсона Нэма.

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