Жалгас Жумагулов о вероятности подписания в АСА: «Они лига №2, но моя цель – вернуться в UFC»

Теги UFC MMA PFL ACA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанец Жалгас Жумагулов высказался о возможности боев в гран-при АСА:

«Я не думал об АСА. Они лига №2 в Мире, у них очень интересные бои, но сейчас моя цель – попасть в UFC. Это реально, мы общались с матчмейкерами, они сказали, что нужно 2-3 досрочные победы. Я хочу там закончить свою карьеру. Слышал, что PFL будут делать гран-при в 57 кг, тоже будет интересно там попробовать»

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