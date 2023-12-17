Тагир Уланбеков про Асу Алмабаева: «Он хорошо идет, смотрел его прошлый бой»

На пресс-конференции после боя Тагир Уланбеков ответил на вопрос о перспективах казахстанских спортсменов Асу Алмабаева и Азата Максума в его весовой категории:

«Что могу сказать по Алмабаеву и Максуму? Очень хорошо идут. Я смотрел прошлый бой Асу, где он, если не ошибаюсь, победил как я, удушающим приемом. Азат тоже прошел очень хорошего соперника»

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