Жанкош Тураров после завоевания пояс вошел в ТОП-10 рейтинг WBA

WBA обновили рейтинги боксеров, обладатель титула WBA Gold в первой полусредней категории Жанкош Тураров вошел в рейтинг под седьмым номером.

В декабре Жанкош победил японца Акихиро Кондо и объединил титулы чемпиона мира IBO и WBA Gold.

Чемпионом WBA в этой весовой категории является американец Роландо Ромеро

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