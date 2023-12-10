Где и восколько смотреть бой Турарова за два пояса

Сегодня в 18-00 стартует вечер бокса, в главном бою которого казахстанец Жанкош Тураров проведет бой с японцем Акихиро Кондо. На кону предстоящего боя сразу 2 чемпионских пояса — IBO World и WBA Gold World в первом полусреднем весе.



Прямая трансляция вечера на телеканале Sport Plus Qazaqstan.

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