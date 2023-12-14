Промоутер Турарова ответил на критику уровня соперника: «Он провел конкурентный бой против сильного японца и победил»

Промоутер казахстанского боксера Жанкоша Турарова Алимжан Калдияров прокомментировал критику уровня боксера Акихиро Кондо, над которым его подопечный одержал победу на вечере бокса в Алматы.

«Прежде всего, я хочу поздравить наш народ с этой победой. Жанкош Тураров снова доказал, что он один из наших лучших профессиональных боксеров и заслуженно входит в топ-10 по версии Boxrec, независимо от весовой категории. 10 декабря он провел конкурентный бой против сильного японца и победил.

Но независимо от результата Жанкоша, читая комментарии о нем, ты удивляешься. Когда ранее Жанкош выигрывал нокаутом, некоторые писали, что он «бьет мешки». Сейчас его соперником был японец, с которым Жанкош провел полный конкурентный бой. И оказался сильнее. Напомню, что Кондо также уступил Сергею Липинцу за титул чемпиона мира IBF.

Конечно, было видно, что по технико-тактическим действиям Жанкош превосходил Кондо, но в целом японец проявил характер, проявил стойкость и боролся за два чемпионских пояса в Алматы до последнего, прошел всю дистанцию из 12 раундов. Как видели болельщики, Жанкош в этом поединке был великолепен», — сказал Алимжан Калдияров.

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