Батыр Джукембаев выиграл титул WBA NABA

Батыр Джукембаев (21-1, 16 КО) выиграл бой у экс-чемпиона мира по версии IBO Мохаммеда Мимуна (23-6, 4КО) и региональный титул WBA NABA (чемпион Северной Америки).

Бой продлился все отведенные 10 раундов и закончился победой казахстанца решением судей.

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