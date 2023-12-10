Тураров выиграл титул WBA

Жанкош Тураров (28-0, 21 КО) защитил титул чемпиона мира по версии IBO и завоевал титул WBA Gold.

Тураров в рамках вечера бокса в Алматы победил японца Акихтро Кондо (37-11-3, 21 КО) единогласным решением судей. Для Кондо это второй бой в карьере, который он провел за пределами Японии.

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