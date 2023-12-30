Сехудо про Рахмонова: «Он зомби, который убивает соперников»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо высказался о Шавкате Рахмонове:

«Парень, чьё имя просто музыка для моих ушей, — это Шавкат Рахмонов. У него 100% нокаутов. 18 боёв и 18 досрочных побед! Я не знаю, как это объяснить, он просто зомби, который убивает своих соперников. Он не закончит свою работу, пока не уничтожит своего соперника и не остановит его. Я думаю, Шавкат в двух победах от титульного поединка. Я бы хотел увидеть бой Рахмонова против Колби Ковингтона. Это было бы весьма крутое противостояние»

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