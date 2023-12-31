Казахстанка Жамиля Бакбергенова возглавила мировой рейтинг по борьбе

Жамиля Бакбергенова стала лучшей в итоговом рейтинге 2023 года в вольной борьбе по версии UWW в весовой категории до 72 килограммов.

Жамиля третий раз в карьере выиграла чемпионат Азии, а в сентябре завоевала бронзу на мировом турнире в Сербии.

В октябре Бакбергенова стала серебряным призером Азиатских игр в Китае.

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