Ризабек Аймухан завершил год на первом месте итогового рейтинга
Международная федерация борьбы (UWW) объявила итоговый рейтинг года в вольной борьбе и огласила список лучших борцов.
Чемпион мира из Казахстана Ризабек Айтмухан является лидером в весе до 92 килограммов. На втором месте Мириани Майсурадзе из Грузии, на третьем оказался Осман Нурмагомедов из Азербайджана.
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