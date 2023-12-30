Ризабек Аймухан завершил год на первом месте итогового рейтинга

Международная федерация борьбы (UWW) объявила итоговый рейтинг года в вольной борьбе и огласила список лучших борцов.

Чемпион мира из Казахстана Ризабек Айтмухан является лидером в весе до 92 килограммов. На втором месте Мириани Майсурадзе из Грузии, на третьем оказался Осман Нурмагомедов из Азербайджана.

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