Чемпион мира по вольной борьбе Айтмухан о тренировках с Рахмоновым: «В борьбе я его втыкаю, а по ММА получаю от него»

Первый казахстанский чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан рассказал о совместных тренировках с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым.

— Если не ошибаюсь, то Вы с Шавкатом Рахмоновым вместе тренируетесь. Это правда?

— Да, это правда. Я Шавката «втыкаю» (смеется). В плане борьбы, конечно. А так по ММА я получаю от него. Я его учу каким-то моментам. Шавкат — великолепный спортсмен. Мы с ним боремся примерно час не останавливаясь. Даже если я его выигрываю, он мне все время говорит: «Давай дальше бороться». Он везде хочет быть чемпионом. Это качество меня в нем поражает, – отметил Айтмухан в эфире программы «Жаңа түнгі студияда».

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