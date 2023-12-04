Борец Ералы Абдрашев о включении в список клиентов девушек легкого поведения: «Где доказательства, факты?»

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Казахстанский борец вольного стиля Ералы Абдрашев прокомментировал свое включение в распространяемый в Казахстане список клиентов девушек легкого поведения.

«Не знаю и не понимаю, как я попал в этот список. Никогда не пользовался услугами таких дам. Намерен писать заявление и требовать моральный ущерб с тех, кто безосновательно опорочил мое имя. Где доказательства, факты? Даже если это так, то это сугубо личное дело каждого. Странная история, где виновные должны понести наказание по всей строгости закона», – заявил Абдрашев.

Напомним, ранее в МВД страны сообщили, что в Алматы ликвидировали социальные сети элитных эскортниц с оборотом более 209 млн тенге. В начале декабря этого года произошла утечка около 300 имен с телефонными номерами.

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