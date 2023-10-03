Экс-тренер сборной Казахстана о гонораре первого чемпиона по борьбе: «15 000 долларов – копейки»

Экс-главный тренер сборной Казахстана по борьбе Руслан Умралиев поделился мнением о гонораре Ризабека Айтмухана в 15 000 долларов за первое «золото» чемпионата мира в истории Казахстана.

— Эта проблема длится уже давно. Не только у борцов, но и у боксеров гонорары за такие победы остаются незначительными. Представьте, человек впервые в истории принес Казахстану «золото» чемпионата мира. Очевидно, что выиграть мировое первенство нелегко. Люди целую жизнь посвящают этому моменту. На сегодняшний день 15 000 долларов – сущие копейки. Гонорар за такую победу должен быть не менее 50 000 долларов, а, возможно, и больше. Об этом можно говорить долго.

В обществе существует мнение, что футболисты и хоккеисты получают огромные деньги в месяц. Однако ни в футболе, ни в хоккее у нас нет таких результатов, как у борцов и боксеров. Большие траты на другие виды спорта несправедливы и нецелесобразны. Такое расточительство денег не приносит пользы никому, – отметил Умралиев.

Напомним, Ризабек стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе.

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