Ризабек Айтмухан о переходе в ММА: «Пока у меня другие цели, но в будущем все возможно»

Теги вольная борьба MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан ответил на вопрос о возможном переходе в ММА:

«Я часто тренируюсь в Dar Team, по борьбе помогаю Шавкату Рахмонову. Вижу, как тренируется не только Шавкат, но я такие бойцы как Дамир Исмагулов, Асу Алмабаев и многие другие. Соответственно, у меня тоже началось появляться желание. Пока у нас другие цели, но в будущем все возможно»

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