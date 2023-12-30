Вице-президент АСА о бое Резников – Багов: «Артем перегорел»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о причинах поражения Артема Резникова в бою c Али Баговым на турнире ACA 168.

– Во-первых, я думаю, Артем перегорел. Во-вторых, это уверенность Али Багова. Мне кажется, Али психологически доминировал с высоты своего опыта, потому что Али много раз бывал в этих ситуациях, в больших боях. Думаю, перегорел Артем, плюс весогонка очень тяжелая. Нужна команда, которая будет работать над Артемом, составлять ему план, работать над деталями. Мне кажется, Али был готов ко всему, что Артем ему предложит, а Артем не был готов, – отметил Бадаев.

Напомним, бой закончился победой Багова техническим нокаутом в четвертом раунде.

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