Чемпион ACA Борисов: «Багов был функциональнее Резникова. Артему нужно менять подготовку»

Теги MMA ACA Али Багов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов прокомментировал поражение Артема Резникова в поединке против Али Багова.

«Изначально мой прогноз на бой оказался верным. У Багова больше опыта в таких поединках. И арсенала внизу у него поболее. Плюс он суше Резникова. Было видно, как после первого раунда Артем уже залился. Очевидно, что у него закислились мышцы.

Артему нужно что-то менять в подготовке. Я бы посоветовал Резникову больше работать над кардио и не работать на массу. Силы у него и так достаточно. В этом бою Багов был просто функциональнее», — сказал Борисов.

Поединок между Али Баговым и Артемом Резниковым прошел на турнире АСА 168. Бой закончился победой Багова техническим нокаутом в четвертом раунде.

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