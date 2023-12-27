Шаблий: «Резников рассказал, что у него не осталось сил после второго раунда с Баговым»

Финалист Гран-при Bellator Александр Шаблий назвал ключевой эпизод, который позволил российскому бойцу смешанных единоборств Али Багову одержать победу над представителем Казахстана Артемом Резниковым.

«Это второй раунд, когда Али занял позицию, взяв распятие и начал добивать. В момент, когда он менял позиции, контроль, он забрал очень много сил у Артема. Сейчас с разговаривал с Резниковым. Артем подтвердил, что после второго раунда у него уже не осталось.

В первом раунде я увидел классическую защиту от прохода в ноги от Артема. И сразу же он прошел сам. Я бы не сказал, что борьба Резникова меня разочаровала. Была хорошая борьба, но он потерял силы и уже не смог ничего показать. Али показал хороший позиционный грэпплинг, после которого тяжело продолжать с ним борьбу», – сказал Шаблий.

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