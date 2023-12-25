Али Багов о победе над Резниковым: «Между нами было недоразумение, оно закончено»

Боец ACA Али Багов подвел итоги поединка с Артемом Резниковым на 168-м номером турнире, который прошел 24 декабря.

«После боя я показал пару жестов на эмоциях, но это я показал своим болельщикам. Мне писали: «Резников много болтает, надо его наказать по-братски ради нас, ради республики». Я сказал в интервью, что это спортивный интерес. Он тоже тренируется, пашет и гоняет вес. Своих соперников я уважаю, они трудятся каждый день. Это дело закрыто. Артему желаю в дальнейшем побед, я его уважаю. Между нами было недоразумение, оно закончено. После боя сказал ему: «Я тебя уважаю, а жесты показал не тебе, а болельщикам»

Багов победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

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