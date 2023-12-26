Рахмонов про бой Резников – Багов: «У Артема борьба не хуже, но он рано устал»

Теги MMA ACA Али Багов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Артем Резников Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов поделился своим мнением о поражении Артема Резникова от Али Багова на турнире АСА:

«У Резникова борьба не хуже, чем у Багова. Но я видел, что он отдавал позиции, я не знаю причину, может быть не восстановился после весогонке, может плохо себя чувствовал. Думал, что будет равный бой, но Резников рано устал. Возможно, если бы бой был трехраундовый, то он сложился бы по-другому»

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