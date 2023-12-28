Али Багов о бое с Резниковым: «Это была славная охота»

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Али Багов (32-11) прокомментировал бой с Артемом Резниковым (24-7).

«Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом бою, родным и близким. Много говорить не буду, это была славная охота, и мы идем дальше. Отдельно хочу поблагодарить школу, где я проходил свой тренировочный лагерь, в одной из лучших школ мира имена Абдулманапа Нурмагомедова и, конечно же, лучшему в своем деле тренеру, который способен подобрать ключ к каждому сопернику — Магомеду Багандову», — отметил Багов.

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