Нэтан Хини: «Я получаю сообщения от людей с казахстанским флагом в никнейме, в которых говорится, что Алимханулы меня побьет»

Боксер из Великобритании Нэтан Хини (18-0, 6 КО) рассказал, то получает сообщения от казахстанских фанатов чемпиона IBF и WBO Жанибека Алимханулы.

«Я постоянно получаю случайные сообщения от людей с изображением казахстанского флага на аккаунте, в которых говорится, что Жанибек [Алимханулы] меня побьет», — смеется Хини.

«Это самая странная вещь. Я бы, наверное, сказал, что получаю одно сообщение каждые три или четыре дня от казахстанского пользователя, в котором говорится, что меня нокаутируют. Или репостят мой рекорд с шестью нокаутами и смеющимся лицом рядом. Мне не нужно нокаутировать тебя, чтобы победить. Хотя это забавно», – отметил Хинни.

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