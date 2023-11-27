Джермалл Чарло о бое с Алимханулы: «Я подерусь с Жанибеком, чтобы стать абсолютом»

Чемпион мира WBC в среднем весе Джермалл Чарло заявил, что открыт для поединков с обладателем поясов по версиям WBO и IBF Жанибеком Алимханулы, а также «временным» чемпионом WBC Карлосом Адамесом.

Утром 26 октября Чарло вернулся на ринг после двух с половиной лет простоя и победил единогласным решением судей американца Хосе Бенавидеса-младшего в нетитульном поединке промежуточного веса.

«Да, я бы хотел громко вернуться на ринг. Я подерусь с Жанибеком и своим обязательным претендентом, Карлосом Адамесом. Уважение им за то, что они достигли этих высот, и я тот боец, который дал бы им шанс. Я никогда никого не избегал. В моем следующем бою на кону будет титул. Будь это средний вес или второй средний. Я подерусь за этот временный титул [WBC во втором среднем весе], который он [Дэвид Бенавидес] только что защитил. Я согласен на это. Я не матчмейкер, но если придется, я буду драться с Адамесом. И я подерусь с Жанибеком, чтобы стать «абсолютом», объединить титулы в среднем дивизионе», — сказал Чарло на пресс-конференции.

Потасовка с другом Хабиба, съемки в кино, бои без правил – это все легенда MMA из Казахстана

Камил Гаджиев о Дамире Исмагулове: «Он в Казахстане популярен. На всей остальной территории он не так известен»

Пэдди Пимблетт о Рахмонове: «Если Шавкат победит «Вандербоя», то можно устроить бой с Эдвардсом»