Чемпион Великобритании Нэтан Хини: «Думаю, если бы я вызвал Алимханулы – он бы согласился»

Чемпион Великобритании в среднем весе по версии BBBofC, британский боксер Нэтан Хини (18-0, 6 КО) заявил о желании провести бой с обладателем титулов WBO и IBF в среднем дивизионе, казахстанцем Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО).

«В течение последнего года Жанибек вызывал всех на бой. Никто не хочет драться с ним. Он массивный левша, обладатель двух поясов чемпиона мира по версиям IBF и WBO. И я знаю, что, если бы я вызвал его и сказал: «Послушай, приятель, ты мог бы сделать это холодной дождливой ночью в Стоуке», я думаю, он бы согласился», — заявил Хини.

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