Жанибек Алимханулы обратился к Чарло: «Давай устроим бой WBO/IBF против WBC»
Чемпион мира WBO и IBF из Казахстана Жанибек Алимханулы предложил объеденительный бой Джермаллу Чарло.
«У меня вопрос. Чарло будет со мной драться или нет? Давай устроим бой WBO/IBF против WBC!», — написал Алимханулы в соцсетях.
Ранее Чарло заявил о том, что он готов объединить титулы в бою с Алимханулы.
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