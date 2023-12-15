Чемпион WBO и IBF Алимханулы подарил перчатки президенту Казахстана: «Он болеет за каждый мой бой»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы рассказал, что подарил перчатки президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. 

«Мои болельщики прекрасно знают, что наш президент болеет за каждый мой бой, поддерживает и отправляет свои поздравления. Для спортсмена это большая честь. Сегодня встретился с президентом и вручил подарок, который я специально привез из Америки. Впереди еще много забегов. Оставим казахский стиль в истории! Пусть развевается голубой флаг», – написал Жанибек Алимханулы в социальных сетях.

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