Вице-президент ACA Бадаев об отказе Резникова от интервью: «Я думаю, что Артем погорячился»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев высказался об отказе казахстанского бойца Артема Резникова от интервью после поражения Али Багову.

«Думаю, что Артем погорячился. Это и Вахаев так говорит: «Вот, я продвигаю бои, становлюсь плохим, вы меня не цените. Буду отмалчиваться, как соперники». Но как только противостояние, пресс-конференция — Вахаев в своем репертуаре начинает продвигать бои. Я думаю, Артем не сможет без этого, потому что это часть его образа бойцовского, — отметил Бадаев.

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