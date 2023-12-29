Магомед Адиев: «Лучшим спортсменом Казахстана считаю Шавката Рахмонова»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев назвал бойца UFC Шавката Рахмонова лучшим спортсменом Казахстана в 2023 году.

«Не буду объективен, потому что стану крутиться вокруг футбола — и, конечно, мне кажется, в 2023-м все яркие события связаны с футболом. Но лучшим спортсменом Казахстана считаю бойца ММА Шавката Рахмонова.

А главное событие в казахстанском спорте в 2024 году, думаю, — матч со сборной Греции в плей-офф Лиги наций за право выступить в финальном турнире Евро-2024 года», — заявил Адиев.

Рахмонов в 2023-м году вошел в топ-3 полусреднего веса UFC, победив Джеффа Нила и Стивена Томпсона.

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