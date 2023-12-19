Рахмонов улучшил место в рейтинге полусредневесов UFC

UFC обновили рейтинги, в том числе полусреднего веса после последнего турнира лиги в 2024 году.

Шавкат Рахмонов после досрочной победы над Стивеном Томпсоном поднялся на 3-е место в рейтинге полусреднего веса UFC!

Казахстанец был на пятой строчке. Колби Ковингтон опустился с третьего на пятое место.

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

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