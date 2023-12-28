Экс-тренер Сен-Пьера Захаби: «Шавкат Рахмонов – феномен»

Экс-тренер Джорджа Сен-Пьера Фирас Захаби прокоментировал бой Шавката Рахмонова с американцем Стивеном Томпсоном.

«Шавкат – феномен. Я, ребята, буду его называть тем, кем он и является – феноменом. Я смотрю его бои и пытаюсь понять: «Что делает этого парня настолько сильным?» И я все еще не понимаю. Я не понимаю, как он это делает.

В своей жизни я пересмотрел бессчетное количество боев. Я тренировал бессчетное количество часов. Я работал со столькими феноменальными, талантливыми бойцами и... этот человек очень загадочный. Что в нем такого, почему он подавляет всех этих ребят? Вандербой – феноменальный ударник, феноменальный, и Шавкат даже его контратаковал, уклонялся от его ударов. Я был в шоке.

Шавкат – особенный, особенный. Я заинтригован, я не могу дождаться его новых боев. Я хочу узнать, какие у этого человека слабости. Может ли он побить Леона Эдвардса? Я не могу сказать, что не может. Не могу. То, что он [Шавкат] делает в клетке – это сумасшествие. Сумасшествие (смеется). Так не бывает. Даже взять его биомеханику... она не идеальная. Не идеальная. Почему же он так хорош?», – отметил Захаби.

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