Асу Алмабаев о Шавкате Рахмонове: «Победа за него говорит громче слов»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев о Шавкате Рахмонова:

«18 боев – 18 досрочных побед. Победа за него говорит громче слов. Я всегда рад за брата, сейчас он считается вторым Геннадием Головкиным, заставляет казахстанцев в выходные просыпаться сутра, смотреть бой, забыть о своих проблемах. В чем его секрет? Он в жизни такой же, как в бою – прямой, всегда говорит правду в глаза. Один боец сказал: «Все пашут, но чемпионом становятся некоторые». Чемпион должен быть с чистым сердцем, открытым, тогда ты сможешь стать примером для молодежи, своих детей»

Шавкат в последнем бое во втором раунде задушил Стивена Томпсона.

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

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