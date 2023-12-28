Асу Алмабаев о Шавкате Рахмонове: «Победа за него говорит громче слов»

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Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев о Шавкате Рахмонова:

 «18 боев – 18 досрочных побед. Победа за него говорит громче слов. Я всегда рад за брата, сейчас он считается вторым Геннадием Головкиным, заставляет казахстанцев в выходные просыпаться сутра, смотреть бой, забыть о своих проблемах. В чем его секрет? Он в жизни такой же, как в бою – прямой, всегда говорит правду в глаза. Один боец сказал: «Все пашут, но чемпионом становятся некоторые». Чемпион должен быть с чистым сердцем, открытым, тогда ты сможешь стать примером для молодежи, своих детей»

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