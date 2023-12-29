Генри Сехудо: «Рахмонов находится в одном-двух боях от поединка за титул»

Генри Сехудо в своем обзоре лучших сабмишенов 2023 года включил в топ-5 бой Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом.

— Четвертое место я отдам бою Рахмонова против Нила. Рахмонов обладает стопроцентным показателем финишей. Раньше я считал, что Чимаев или другие ребята его прибьют, но теперь я рад, что Келвин Гастелум не дрался с этим чуваком. Потому что этот парень — смертоносный. Будь то в стойке или в партере, но я могу сказать одно: он находит совершенно другие способы и области, чтобы финишировать своих соперников.

Повторюсь — 100% досрочных побед. Этот чувак просто поражает. Учитывая его подбородок, я верю, что Рахмонов находится в одном-двух боях до поединка за титул чемпиона в полусреднем весе, — сказал Сехудо.

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