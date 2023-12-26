Президент ACA о бое Резников – Раисов: «Когда один на спаде, а другой на подъеме, не будет такого интереса»

Президент ACA Алексей Яценко исключил проведение боя-реванша между Артемом Резниковым и Юсуфом Раисовым в ближайшее время.

«Нет, Юсуф Раисов на подъеме. Если мы посмотрим последний бой Раисова, налицо прогресс Юсуфа. Артем, наоборот, на спаде. Смысла нет. Их первый бой был очень конкурентный. И когда один на спаде, а другой на подъеме, не будет такого интереса. Артему надо вернуться опять на победную тропу. Нужен соперник, поспокойнее.

Не готов предложить его сейчас, но раз мы вспомнили Раисова, соперником Резникова условно может быть Александр Матмуратов. Я не говорю, что их бой должен состояться. Я говорю, что соперником Артема должен стать наш боец, который сейчас не идет на победной серии», – сказал Яценко.

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