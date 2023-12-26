Вергара обратился к Алмабаеву: «Война объявлена»

Боец наилегчайшего веса UFC из США Си-Джей Вергара (12-4-1) сделал заявление на своей странице в социальных сетях о своем поединке с соперником из Казахстана Асу Алмабаевым (18-2)

«Война объявлена. Приди и возьми это».

Противостояние состоится на турнире UFC 299 в Майами (штат Флорида, США) 9 марта будущего года.

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