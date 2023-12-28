Асу Алмабаев о бое с Вергарой: «Буду работать по своей схеме, ее соперники знают, но противостоять очень сложно»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев о бое с Сиджей Вергарой:

«Я особо не смотрю бои соперников, только крайние 2-3 боя. От того, что я посмотрю ничего не изменится, третья рука или крылья у него не появятся. Буду работать по своей схеме, ее соперники знают, но ей противостоять очень сложно. Я базовый борец, но стараюсь развивать все аспекты, это ММА – здесь необходимо быть разносторонним бойцом, постараюсь в стойке показать бой, но если будет момент, пойдем бороться»

Бой запланирован на 9 марта.

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