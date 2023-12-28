Асу Алмабаев о таланте: «У меня нет сверхъестественного таланта, поэтому стараюсь очень много пахать»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев высказался о таланте:

«Я всегда знал и знаю, что у меня нет сверхъестественного таланта. Бывает тяжело, чтобы научиться даже одному приему. Поэтому я стараюсь очень много пахать. Сейчас еще усерднее работаю, потому что попал в UFC не просто для галочки, я должен себя показать, оставить за собой наследие»

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