Тренер Алмабаева о бое с Вергарой: «Получится зрелищный поединок»

Тренер казахстанского бойца Асу Алмабаева (18-2) Эдуард Базров прокомментировал ход подготовки к предстоящему бою с американцем Си-Джей Вергарой (12-4-1):

«Асу полностью восстановился после травмы. Сейчас он чувствует себя хорошо. Мы посмотрели соперника. Очень хороший, интересный боец. Думаю, что поединок получится зрелищным. По подготовке Асу могу сказать, что тренировочный лагерь планируем начать в январе следующего года. Будем работать и готовиться по максимуму»

Их поединок состоится на турнире UFC 299, который пройдет 9 марта 2024 года в Майами (штат Флорида, США).

Шавкат Рахмонов о гонораре: «Я заработал больше, чем писали»

Мухаммад Мокаев: «Шавкат и Белал заслуживают титульного боя. Они на одном уровне»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй: «Насколько же силен Шавкат Рахмонов!»