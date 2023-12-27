Экс-боец UFC Жумагулов: «Мое любимое блюдо? Бешбармак, куырдак»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о своем питании перед поединками в MMA. 

«Пью американо перед боем, один стакан. Я не считаю, что кофе вреден. Если пить один-два раза в день, то наоборот полезен.

При подготовке к бою жареное не ем, красное мясо, сладкое и молочное убираю. Ни фаст-фуд, ни стейки не ем. Перед последним боем большего всего в жизни сидел на правильном питании. Начал снижать потребление с 1800 калорий до 1200 в день.

Мое любимое блюдо? Бешбармак, куырдак», — сказал Жумагулов.

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