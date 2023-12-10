Жумагулов после первой за четыре боя победы: «Выражаю всем огромную благодарность за переживание и поддержку»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов обратился к фанатам после победы над японцем Масато Накамурой (9-8) в лиге Naiza. 

«Выражаю огромную благодарность всем за переживания и поддержку! Огромный рахмет, кто пришел на арену поддержать и поболеть! Direct взрывается от сообщений, по мере возможности буду отвечать, так как сейчас стараюсь в инстаграм много времени не проводить.

Ваша поддержка очень ценна для меня!» – написал Жумагулов в соцсетях.

6 декабря Жалгас победил техническим нокаутом в первом раунде японца Масато Накамуру на турнире Naiza в Астане, прервав серию из четырех поражений.

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