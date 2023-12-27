Реванш Жумагулов – Пайва может состояться в лиге Naiza. Бразилец был первым соперником Жалгаса в UFC

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов может провести реванш с бразильцем Раулианом Пайвой. Пайва стал первым соперником Жумагулова в UFC, их бой в июле 2020 года закончился победой бразильца единогласным решением судей.

На счету Жумагулова 15 побед и девять поражений в ММА, в UFC — 1-6. Жалгас стал единственным бойцом в истории UFC, который три раза подряд проиграл раздельным решением судей.

В июле 2023 года казахстанца исключили из ростера UFC.

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