Жалгас Жумагулов о вероятности драться в AMC Fight Night: «Я за любой кипиш»

Теги MMA AMC Fight Nights Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов ответил на вопрос о возможном возвращении в лигу AMC Fight Night, чемпионом которой он был в свое время:

«Я за любой кипиш, если хорошо заплатят. Но только на один бой. Раньше, когда дрались в Fight Nights, они были топ лигой, а сейчас там с кем драться? Я благодарен Камилу Гаджиеву за то, что он для меня сделал, ценю Fight Nights, я вырос в этой лиге, оттуда ушел в UFC»

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