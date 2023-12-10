Жалгас Жумагулов о вероятности драться в AMC Fight Night: «Я за любой кипиш»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов ответил на вопрос о возможном возвращении в лигу AMC Fight Night, чемпионом которой он был в свое время:

«Я за любой кипиш, если хорошо заплатят. Но только на один бой. Раньше, когда дрались в Fight Nights, они были топ лигой, а сейчас там с кем драться? Я благодарен Камилу Гаджиеву за то, что он для меня сделал, ценю Fight Nights, я вырос в этой лиге, оттуда ушел в UFC»

Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу. ТОП-5 сильнейших женщин в казахстанском ММА

Бои Рахмонова, Резникова и многое другое. Все самое интересное из мира единоборств в декабре

Джефф Нил о бое Рахмонов – Томпсон: «Отдаю предпочтение Шавкату»