Резников заявил о возможном завершении карьеры

Казахстанский боец Артем Резников (24-8) прокомментировал поражение нокаутом от россиянина Али Багова (33-11) в четвертьфинале Гран-при лиги АСА в легком весе

«Честно говоря, это второе поражение кряду — и такое неприятное. Видите, я побитый... Не знаю, не идет. Я хочу извиниться перед всеми. Я не показал тот бой, который нужен. Я не хочу так выступать. Я либо завязываю свою карьеру, либо на год делаю паузу, потому что меня не устраивают такие выступления. Я не хочу дальше так продолжать вас подводить»

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