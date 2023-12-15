Чемпион АСА Борисов: «Шавкат сильнее Томпсона ментально, он одержит победу»

Чемпион АСА в наилегчайшем весе Олег Борисов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном.

«Я согласен с теми, кто считает Рахмонова явным фаворитом. Шавкат доказал все своими боями и своей стабильностью. Более того, стоит отметить, что он сильнее Томпсона и ментально. Это чувствуется! Так что думаю, Шавкат одержит победу в этом бою», — сказал Борисов.

Поединок между Стивеном Томпсоном и Шавкатом Рахмоновым пройдет на турнире UFC 296 утром 17 декабря.

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