Стивен Томпсон: «Шавкат напоминает мне Рори Макдональда»

Теги UFC MMA Рори Макдональд Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Стивен Томпсон рассказал о том, кого из его бывших оппонентов напоминает следующий соперник Шавкат Рахмонов.

— Шавкат напоминает мне Рори Макдональда. Он тоже был хорош во всем — не только сильный ударник, но и отличный грэпплер. Я дрался с «чистыми» борцами, вроде Гилберта Бернса или Белала Мухаммада, и, честно говоря, те бои были не самыми захватывающими.

Шавкат Рахмонов — это парень, который будет стараться вас финишировать, что делает поединок интереснее. Никому не нравится смотреть, когда бой проходит чисто в партере. Однако Шавкат не из тех ребят, он будет стараться победить досрочно.

Думаю, это будет интересное противостояние. Я ожидаю, что оно начнется в стойке, а затем он попытается перевести меня в партер. Это напоминает мой бой с Рори Макдональдом. Рори был хорош во всех аспектах, настоящий боец смешанного стиля, — сказал Томпсон на пресс-конференции.

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий