Стивен Томпсон: «Шавкат напоминает мне Рори Макдональда»

Стивен Томпсон рассказал о том, кого из его бывших оппонентов напоминает следующий соперник Шавкат Рахмонов.

— Шавкат напоминает мне Рори Макдональда. Он тоже был хорош во всем — не только сильный ударник, но и отличный грэпплер. Я дрался с «чистыми» борцами, вроде Гилберта Бернса или Белала Мухаммада, и, честно говоря, те бои были не самыми захватывающими.

Шавкат Рахмонов — это парень, который будет стараться вас финишировать, что делает поединок интереснее. Никому не нравится смотреть, когда бой проходит чисто в партере. Однако Шавкат не из тех ребят, он будет стараться победить досрочно.

Думаю, это будет интересное противостояние. Я ожидаю, что оно начнется в стойке, а затем он попытается перевести меня в партер. Это напоминает мой бой с Рори Макдональдом. Рори был хорош во всех аспектах, настоящий боец смешанного стиля, — сказал Томпсон на пресс-конференции.

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