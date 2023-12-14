Александр Волкановски о бое Рахмонов – Томпсон: «Ставлю на Стивена»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Александр Волкановски Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски поделился прогнозом на бой между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном.

«Вы должны помнить это движение, вы должны помнить управление дистанцией, защиту, которая есть у Томпсона. Там он просто невероятен. Мы знаем, что Шавкат Рахмонов любит идти вперед, ему нравится давить вперед, он подвергает себя опасности.

Шавкат вынослив, он вынослив, и у него много навыков... Я всегда рад поставить на Стивена Томпсона, потому что знаю, что он может быть неудобным соперником для кого угодно... Даже для того, чтобы победить Томпсона, нелегко просто схватить его. В этом вопросе я склоняюсь к Стивену Томпсону, люди подумают, что я сумасшедший», — заявил Волкановски.

Бой Рахмонов – Томпсон состоится 17 декабря в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий