Александр Волкановски о бое Рахмонов – Томпсон: «Ставлю на Стивена»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски поделился прогнозом на бой между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном.

«Вы должны помнить это движение, вы должны помнить управление дистанцией, защиту, которая есть у Томпсона. Там он просто невероятен. Мы знаем, что Шавкат Рахмонов любит идти вперед, ему нравится давить вперед, он подвергает себя опасности.

Шавкат вынослив, он вынослив, и у него много навыков... Я всегда рад поставить на Стивена Томпсона, потому что знаю, что он может быть неудобным соперником для кого угодно... Даже для того, чтобы победить Томпсона, нелегко просто схватить его. В этом вопросе я склоняюсь к Стивену Томпсону, люди подумают, что я сумасшедший», — заявил Волкановски.

Бой Рахмонов – Томпсон состоится 17 декабря в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером