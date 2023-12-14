Боец Bellator Шаблий о бое Рахмонов – Томпсон: «Томпсон не сможет доставить проблем  Шавкату»

Теги UFC MMA Bellator Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Александр Шаблий Спорт Казахстана

Финалист Гран-при Bellator в легкой весовой категории россиянин Александр Шаблий дал прогноз на предстоящий поединок непобежденного казахстанского проспекта Шавката Рахмонова против американского ветерана UFC Стивена Томпсона:

«Шавкат сейчас на подъеме. Он на хайпе. Плюс в США он себя хорошо зарекомендовал. Его бои нравятся зрителям. Перед вылетом видел его. Он был в хорошей форме. Обменялись парой фраз. Могу сказать, что Шавкат готов. Даже если говорить непредвзято – Томпсон, будучи ветераном, не сможет доставить проблем молодому бойцу который умеет бить и бороться. Думаю, шансы 70 на 30 в пользу Рахмонова»

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