Боец Bellator Шаблий о бое Рахмонов – Томпсон: «Томпсон не сможет доставить проблем  Шавкату»

Финалист Гран-при Bellator в легкой весовой категории россиянин Александр Шаблий дал прогноз на предстоящий поединок непобежденного казахстанского проспекта Шавката Рахмонова против американского ветерана UFC Стивена Томпсона:

«Шавкат сейчас на подъеме. Он на хайпе. Плюс в США он себя хорошо зарекомендовал. Его бои нравятся зрителям. Перед вылетом видел его. Он был в хорошей форме. Обменялись парой фраз. Могу сказать, что Шавкат готов. Даже если говорить непредвзято – Томпсон, будучи ветераном, не сможет доставить проблем молодому бойцу который умеет бить и бороться. Думаю, шансы 70 на 30 в пользу Рахмонова»

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером