Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «В случае победы займу первое место в рейтинге, либо сразу получу бой за титул»

Теги UFC MMA Стивен Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шестой номер полусреднего веса UFC Стивен Томпсон рассказал о подготовке к бою с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

— Я чувствую, что являюсь для дивизиона загадкой, которую все до сих пор пытаются разгадать. В этом лагере и на протяжении многих лет я тренировался с действительно сильными ребятами, поэтому я определенно хорошо подготовился к этому поединку. С кем еще я смогу доказать UFC и всему миру, что я готов к очередному титульному забегу, как не в поединке с Шавкатом Рахмоновым?

Все сейчас указывают на мой возраст, но если я выйду и одержу победу, то либо займу первое место в рейтинге, либо же сразу получу бой за титул. Думаю, в нашем бою мне придется постоянно адаптироваться, потому что Шавкат — из тех бойцов, которые постоянно меняют тактику в поединках, — сказал Томпсон перед боем.

Встреча Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона пройдет утром 17 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 296.

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