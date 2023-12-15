Шавкат Рахмонов и Стивен Томпсон провели битву взглядов

Пятый номер полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов и шестой номер рейтинга Стивен Томпсон провели первый стердаун перед боем UFC 296 в Лас-Вегасе 17 декабря.

Напомним, бойцы встретятся в главном карде турнира, а главным событием вечера станет бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

«Хаос» Менесс. Трижды забирал у UFC по 50 тысяч долларов, мог подраться с Жумагуловым, но снялся из-за травмы. Теперь впереди бой с Максумом

Три брата Головкина: двое погибли в 90-е, еще один – отказался от Олимпиады и ушел из бокса

Ангелина Лукас опубликовала фото со своим парнем-боксером