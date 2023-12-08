Мокаев обратился к Жумагулову: «Газ, брат»

Боец UFC Мухаммад Мокаев (11-0) отреагировал на победу Жалгаса Жумагулова в лиге Naiza.

«Газ, брат», — написал Мухаммад Жумагулову в социальных сетях.

6 декабря Жалгас победил японца Масато Накамуру на турнире Naiza в Астане, прервав серию из четырех поражений.

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